Adana'da Tutar Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Tutar Apartmanı Davası Devam Ediyor

27.06.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutar Apartmanı'nda 63 kişinin ölümüne neden olan depremin sanıkları yargılanıyor. Duruşmalar sürüyor.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanması sürdü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan müşteki C.T, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Depremde anne ve babamı kaybettim. Sanıklardan B.B, apartmanda babamı tadilat konusu nedeniyle tehdit etti. Ben deprem öncesinde bu binada kolonların kesildiğini duydum." dedi.

Sanık O.B. de 2018'de M.H.T'den satın aldığı dairede tadilat yapmadığını ileri sürdü.

Tadilatı kiracının yaptığını iddia eden O.B, "Kiracının yaptığı tadilat yıkıma neden olmamıştır. Belediye gereken kontrolü yapmıştır. Bir eksiklik olsa belediye zaten mühürleme yapardı. Tadilat için yasal izin alınmıştır. Tadilat yapılırken fiili olarak orada da bulunmadım. O binada oturmadım. Tadilat, kolona ya da kirişe zarar vermemiştir." ifadesini kullandı.

Sanık O.B, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanık B.B. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle konuştu:

"Binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Apartmanda kimseyi tehdit etmedim, bu iddialar gerçek dışıdır. Binaya toplasanız dört defa bile gitmedim. Yaşanan doğal afetten dolayı çok üzgünüm. Depremde ben de kentte yıkılan Ekim Apartmanı'nda yeğenlerimi kaybettim. Sorumluluğu ve ihmali olanlar elbette cezasını çekecektir. Binada bulunan bir dükkanı oğluma aldım. Ne kolon kesildi ne de kiriş kırıldı. Duvarları kiracı kırmıştır. Soruşturma aşamasında Çukurova Üniversitesinden gelen bilirkişi raporuna göre suçumuz bulunmamaktadır. Binada kolon kesilme iddiası doğru değildir. Yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını istiyorum. Binanın müteahhit ya da mühendisi değilim. 13 aydır cezaevindeyim. Maddi manevi zararlarım vardır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ise projeye aykırı bir uygulama yapmadığını iddia etti.

Aleyhe olan beyanları kabul etmediğini belirten C.A, şunları kaydetti:

"Benim teknik uygulama sorumluluğumda bir kusur yoktur. Ben bu binayı en son 1998 yılında gördüm. Yıkılan binada başkaları tarafından ağır tadilat yapıldığı dosyaya gelen raporla sabittir. Benim herhangi bir ihmalim yoktur. Diğer bloklar depreme rağmen ayakta kalmıştır. Benim görevim projenin yönetmeliğe göre yapılmasını sağlamaktır. Bu binaya yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Benim projem yönetmeliğe aykırı olsa zaten yapı ruhsatı verilmezdi. Ben o tarihte görevimi tam olarak yaptım. Bir kusurum olsa bu bina 25 yıl ayakta kalamazdı. Diğer blokların üzerine kat eklendiği halde binalar ayakta kalmıştır. Benim uygulamamda bir kusur yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanıklar O.B, B.B. ile C.A'dan "olası kastla kasten öldürme" suçundan ek savunma alınmasını isteyerek, cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talebin reddine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda apartmanın söz konusu blokunun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince apartmanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları ve bu tadilatın binaya zarar verdiği tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Deprem, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Tutar Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı 6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi
ABD’li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
Fenerbahçe’nin imza kampanyasında yeni gelişme Fenerbahçe'nin imza kampanyasında yeni gelişme
Beşiktaş’tan Osayi Samuel’e yeni teklif Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif
Bodrum FK’da Burhan Eşer dönemi Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm vurgusu: Bizim için milli güvenlik meselesi
Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı Alev alev yanan fabrikada kalan Türk bayrağını böyle kurtardı
RTÜK’ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix’e ceza RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix'e ceza
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
21:38
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
21:28
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti
21:17
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
21:09
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
21:09
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
20:54
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
20:47
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
20:41
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı
Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
20:15
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 15:35:22. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Tutar Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.