Adana'da Tutar Apartmanı Davası Devam Ediyor

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanması sürdü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan müşteki C.T, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Depremde anne ve babamı kaybettim. Sanıklardan B.B, apartmanda babamı tadilat konusu nedeniyle tehdit etti. Ben deprem öncesinde bu binada kolonların kesildiğini duydum." dedi.

Sanık O.B. de 2018'de M.H.T'den satın aldığı dairede tadilat yapmadığını ileri sürdü.

Tadilatı kiracının yaptığını iddia eden O.B, "Kiracının yaptığı tadilat yıkıma neden olmamıştır. Belediye gereken kontrolü yapmıştır. Bir eksiklik olsa belediye zaten mühürleme yapardı. Tadilat için yasal izin alınmıştır. Tadilat yapılırken fiili olarak orada da bulunmadım. O binada oturmadım. Tadilat, kolona ya da kirişe zarar vermemiştir." ifadesini kullandı.

Sanık O.B, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Diğer sanık B.B. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle konuştu:

"Binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Apartmanda kimseyi tehdit etmedim, bu iddialar gerçek dışıdır. Binaya toplasanız dört defa bile gitmedim. Yaşanan doğal afetten dolayı çok üzgünüm. Depremde ben de kentte yıkılan Ekim Apartmanı'nda yeğenlerimi kaybettim. Sorumluluğu ve ihmali olanlar elbette cezasını çekecektir. Binada bulunan bir dükkanı oğluma aldım. Ne kolon kesildi ne de kiriş kırıldı. Duvarları kiracı kırmıştır. Soruşturma aşamasında Çukurova Üniversitesinden gelen bilirkişi raporuna göre suçumuz bulunmamaktadır. Binada kolon kesilme iddiası doğru değildir. Yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını istiyorum. Binanın müteahhit ya da mühendisi değilim. 13 aydır cezaevindeyim. Maddi manevi zararlarım vardır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ise projeye aykırı bir uygulama yapmadığını iddia etti.

Aleyhe olan beyanları kabul etmediğini belirten C.A, şunları kaydetti:

"Benim teknik uygulama sorumluluğumda bir kusur yoktur. Ben bu binayı en son 1998 yılında gördüm. Yıkılan binada başkaları tarafından ağır tadilat yapıldığı dosyaya gelen raporla sabittir. Benim herhangi bir ihmalim yoktur. Diğer bloklar depreme rağmen ayakta kalmıştır. Benim görevim projenin yönetmeliğe göre yapılmasını sağlamaktır. Bu binaya yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Benim projem yönetmeliğe aykırı olsa zaten yapı ruhsatı verilmezdi. Ben o tarihte görevimi tam olarak yaptım. Bir kusurum olsa bu bina 25 yıl ayakta kalamazdı. Diğer blokların üzerine kat eklendiği halde binalar ayakta kalmıştır. Benim uygulamamda bir kusur yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanıklar O.B, B.B. ile C.A'dan "olası kastla kasten öldürme" suçundan ek savunma alınmasını isteyerek, cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talebin reddine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda apartmanın söz konusu blokunun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince apartmanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları ve bu tadilatın binaya zarar verdiği tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.