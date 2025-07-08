Adana'da Uçuruma Yuvarlanan Araç Sürücüsü Yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.
Süphandere Mahallesi'nde E.A. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Araçta sıkışan sürücü cep telefonuyla akrabalarına konumunu göndererek yardım istedi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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