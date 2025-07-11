Adana\'da Uçurumda Batan Aracın Ölü Sayısı 2\'ye Yükseldi

Adana'nın Pozantı ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Hamidiye Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren sürücü Cumali Körkün'ün eşi Elif Körkün, tedavi gördüğü Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Çiftin cenazeleri Hamidiye Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenazeye çiftin yakınlarının yanı sıra Pozantı Kaymakamı İmran Demirel ile Belediye Başkanı Ali Avan da katıldı.
Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Hamidiye Mahallesi'nde dün Cumali Körkün idaresindeki 01 SB 396 plakalı otomobil uçuruma yuvarlanmıştı. Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 7 yaralı hastanelere kaldırılmıştı.
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