Adana\'da Şehit Olan Askerler İçin Üniversite Öğrencilerinden Yürüyüş

Adana'da üniversite öğrencileri, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için yürüyüş düzenledi.

Çukurova Üniversitesi ile Alparslan Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarıyla terörü lanetleyen yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, üniversitelerinin yerleşkelerindeki yürüyüşte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Üniversite öğrencileri, şehitler için dua da okudu.