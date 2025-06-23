Adana\'da Uyuşturucu Davası Devam Ediyor

Adana'da, cezaevindeki bir hükümlüye uyuşturucu götürdüğü ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen avukatın da aralarında olduğu tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar avukat F.G.K. ile G.U, H.Ş. ve A.H. gelmedi. Tanık G.U. ile sanık avukatları mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan tanık G.U, sanıklardan H.Ş. ile herhangi bir irtibatının olmadığını öne sürerek, "Ben araç kiralama işiyle uğraşmaktayım. İşim sebebiyle birçok kimseyle muhatap oluyorum. Fakat H.Ş'yi tanımıyorum. Kendisiyle telefonda ya da yüz yüze bir irtibatım olmadı. H.Ş'den uyuşturucu madde almadım." ifadesini kullandı.

Savunmaları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin uyuşturucu ticareti yapmadıklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların bu aşamada mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, bu celseye katılmayan tanıkların gelecek duruşmada dinlenilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 8 Mart 2024'te avukat F.G.K. ile G.U, H.Ş. ve A.H. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan G.U, H.Ş. ve A.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar, F.G.K'nin ise "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Tutuklu 4 sanık ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.