Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2 kilo 115 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 2 kilo 115 esrar ve 1 hacizli araç ele geçirildi, şüpheli K.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
