Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Muhtar Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Muhtar Gözaltına Alındı

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: Muhtar Gözaltına Alındı

Adana'da narkotik polisinin durdurduğu motosikletten uyuşturucu hap dolu poşet atan Muhtar F. gözaltına alındı. Muhtar, hapları fıstık zannettiğini iddia etti.

14.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da narkotik polisin takip edip ara sokakta durdurmak istediği motosikletteki Muhtar F. (27), elindeki uyuşturucu hap dolu poşeti yol kenarına attı. Polise direnince yanındaki Ahmed E. (25) ile birlikte ters kelepçe takılıp gözaltına alınan Muhtar F., "Poşeti, içindekileri fıstık zannettiğim için yoldan aldım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E. ile Muhtar F.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Narkotim ekibi motosikletle seyir halindeki şüphelileri sokakta durdurmak istedi. Polisi gören şüphelilerden Muhtar F., elindeki poşeti yol kenarına attı. Polise direnen şüpheliler, Narkotim ekibi tarafından yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Muhtar F.'nin attığı poşeti inceleyen polis, 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhtar F., ifadesinde, "Uyuşturucu haplar bize ait değil. Poşeti, içindekileri fıstık zannettiğim için yoldan aldım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhtar F. tutuklandı; Ahmed E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Muhtar Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:43:12. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Muhtar Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.