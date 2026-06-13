Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.K'nin evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 500 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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