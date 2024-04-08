Adana\'da Uyuşturucu Satıcısı 12 Yıl Hapis Cezası Aldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Levent Mahallesi'ndeki evine otomobille gelen kişiye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.
Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 130 lira, evdeki hassas terazi, H.G'nin cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.
Sanık H.G, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay gün hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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