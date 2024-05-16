Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Ağır Ceza

Adana\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Ağır Ceza

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezası verildi. Tutuklu sanık F.M'nin savunmasına rağmen mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

16.05.2024 16:10
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezası verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Havutlu Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Tutuklu sanık F.M. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 56 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı F.M'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

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