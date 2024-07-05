Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İ.D. adlı sanığın, polis tarafından yapılan operasyonda yakalandığı ve üzerinde uyuşturucu ile para bulunduğu belirtildi. Sanığın ticari amaçla uyuşturucu bulundurduğu ve satış yaptığı iddiasıyla yargılanması planlanıyor.

05.07.2024 09:58
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 20 Şubat'ta tutuklanan İ.D. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Dede Korkut Mahallesi'ndeki İ.D'ye ait iş yerine düzenlenen operasyonda, sanığın poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelenlere satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer verildi.

Sanığın "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, İ.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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