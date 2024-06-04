Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 84 Gram Sentetik Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 84 Gram Sentetik Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da yapılan bir operasyonda M.B.'nin evinde 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. M.B., ilk duruşmada 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

04.06.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da evinde 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen M.B., ilk duruşmada 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Narkotik polisi, ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki M.B.'nin evine baskın yaptı. Yapılan aramada evde gizlenmiş bölmede 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılan M.B. hakkında Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında M.B, hakim karşısına çıktı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada M.B., evinde bulunan uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Uyuşturucunun fazla miktarda olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Ben bu uyuşturucuyu 1 ay içinde içiyordum. O yüzden fazla aldım" dedi. M.B. uyuşturucuyu kimden aldığını ise bilmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık M.B.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan M.B., mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini istedi. Sanık ve avukatının süre istememesi üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, M.B.'yi fazla miktarda uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Heyet, M.B.'nin yurt dışına çıkış yasağının devamını da kararlaştırdı.

Kaynak: DHA

Adana, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 84 Gram Sentetik Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:08:46. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 84 Gram Sentetik Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement