Adana\'da Vekalet Kurban Toplantısı

Adana'da İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Adana Şubesi işbirliğiyle 2026 yılı "Vekalet kurban organizasyonu" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ramazanoğlu Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, toplantının açılışında, Başkanlığın sosyal içerikli din hizmetinde üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının vekaletle kurban organizasyonunu 1993'ten bu yana başarıyla ve güvenle yürüttüğünü ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Geçen sene TDV'ye emanet edilen vekaletle kurban sayısı 898 bin 400 küsur, yani 900 bin civarında insanımız vekaletini Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'ye emanet etmiş durumda. Kurban keseceğiz diye aldığımız vekaleti başka taraflarda kullanmıyoruz, bize emanet edilen ne varsa onun gereği neyse onu yapıyoruz. Ayrıca bize verilen vekalet sayısından en az 10 bin kadar fazla kurbanı da ilaveten kesiyoruz, hiçbir vatandaşımızın hakkı ve hukuku zayi olmasın diye."

İl Müftüsü Mehmet Taşcı da 2025'te 12 bin kurban vekaletiyle Türkiye'de yedinci sırada yer aldıklarını kaydetti.

Programa, TDV Adana Şubesi İl Temsilcisi Mustafa Gündüz ve din görevlileri katıldı.