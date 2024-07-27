Adana'da Vinç Kazasında Operatör Yaşamını Yitirdi

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Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen vinç kazasında operatör yaşamını yitirdi.

Akkaya Mahallesi'ndeki bir tesiste Ufuk Büyüktürkeli'nin kullandığı vincin yükü henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Devrilme sırasında Büyüktürkeli, dik duran vinçten zemine atladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde Büyüktürkeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin tesisteki incelemesinin ardından operatörün cesedi morga kaldırıldı.