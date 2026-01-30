Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Yağış Nedeniyle Meydana Gelen Olumsuzluklara Müdahale

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, metrekareye 72 kilogram yağış düştüğü belirlenen kentin bazı bölgelerinde meydana gelen su baskınlarına koordineli şekilde müdahale etti.

Adana'da metrekareye düşen 72 kilogram yağış sonrası bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Bu bölgelerde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, yoğun yağıştan kaynaklı vatandaş mağduriyetini gidermek için bütün birimlerle çalışıldığını söyledi.

"Acil durumlar haricinde trafiğe çıkılmamasını tavsiye ediyoruz"

Çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Vekili Geçer, şöyle konuştu:

"Adana'da bugün yağan yağmur ciddi anlamda etkili oldu. Metrekareye 72 kg yağmur var. 30 Ocak günü saat 15'e kadar yağmurun yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor. Sahada ekiplerimizin tamamı çalışıyor. Sayın valimizin talimatları doğrultusunda AFAD, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ, DSİ, ilçe belediyeleri şu anda vatandaşın mağdur olmaması için çalışıyor. Yağmurun yoğun olduğu zaman dilimlerinde, acil durumlar haricinde trafiğe çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. Bugün kentimiz genelinde etkili olan olağanüstü yağıştan kaynaklı su baskını yaşanan bölgelerde ASKİ Genel Müdürümüz Mansur Aladağ ile birlikte incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz yağışın ilk anından itibaren kesintisiz şekilde müdahale ediyor. Önceliğimiz; bir an önce su baskınlarını kontrol altına almak, mağduriyetleri gidermek ve gerekli tüm çalışmaları hızla tamamlamak. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, bu zor süreçte hemşehrilerimizin yanında olmaya ve gerekli tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."