Adana'da yangın söndürme tüpü yüklü hafif ticari araçta 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.
Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdukları yangın söndürme tüpü yüklü araçta çeşitli yerlere gizlenmiş 22 pakette 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Bunun üzerine sürücü Hüseyin B, gözaltına alındı.
Şüpheli ifadesinde, araçtaki uyuşturucudan bilgisinin olmadığını iddia etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, takip edilen aracın önünün kesilerek durdurulması, sürücünün gözaltına alınması ve narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda uyuşturucu dolu paketlerin bulunması polis kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Yangın Söndürme Tüpü Yüklü Araçta 27 Kilo 500 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Tekirdağ Ergene'de işçi servis minibüsü, askerleri taşıyan minibüs ile park halindeki panelvan aracın karıştığı kazada 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kaza nedeniyle bölgede yoğun araç kuyrukları oluştu.
Kayseri'de ramazanın son 10 gününü ibadetle geçirmek isteyenler, itikaf sünneti için kentteki camilere kapandı. Gece ve gündüzlerini ibadetle geçirmek isteyenler, ilçe müftülüklerince uygun görülen ve hazırlanan camilerde itikafa girdi. Camilerde yatan ve yemek ihtiyaçlarını da burada gideren vatandaşlar, sohbet halkalarına katılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tespih çekiyor, geceleri teheccüd namazı kılıyor. Camilerde kalan vatandaşların, iftar ve sahur vakitlerindeki yemekleri de gönüllülerce karşılanıyor.
Ağrı'da kanser nedeniyle 33 kiloya düşen ve yatalak hale gelen 87 yaşındaki kadın, Erzurum Şehir Hastanesinde çoklu organ tutulumlu ileri evre kalın bağırsak kanserinden kurtuldu. Zübeyde Kaya, başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.
Adıyaman İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K.'yı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan M.A. ile M.K. emniyete götürülerek sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir konteynerde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada Nepal uyruklu 3'ü kadın toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Konteynerde su, yiyecek ve çuval ile kilimler bulundu. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgüte maddi destek sağladıkları ve dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbata töreni öncesinde tebrik çiçeği yerine SMA hastası Aydem'e destek olunmasını rica etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?