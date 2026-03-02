Adana'da Yangında Hamile Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Adana'da Yangında Hamile Kadın Kurtarıldı

Adana\'da Yangında Hamile Kadın Kurtarıldı
02.03.2026 17:21
Adana Sarıçam'daki yangında 10. katında mahsur kalan hamile kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 13 katlı apartmanın 10'uncu katında çıkan yangında binada mahsur kalan hamile kadın ekiplerce kurtarıldı.

Gültepe Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın sırasında evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, apartmana girmeye çalıştı. Polis ekipleri havaya ateş açarak bina girişine izin vermezken, itfaiye ekiplerince kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binanın 13'üncü katında mahsur kalan hamile bir kadın da ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve dairede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da Yangında Hamile Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

