Adana'da Yankesici Tutuklandı

Güncel

Adana'da duraklarda otobüs bekleyen iki kişinin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, muayene için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Nurcan D, işlemlerinin ardından evine dönmek için Mithat Özsan Bulvarı'ndaki duraktan otobüse bindi.

Bir süre sonra çantasındaki cep telefonunun çalındığını fark eden Nurcan D, polise ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarından olayı gerçekleştiren kişiyi tespit etti.

Ekipler, zanlı Kadri Ö'yü ikametine yaptığı baskınla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, daha önce de benzer yöntemle başka birinin cep telefonunu çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Kadri Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, durakta otobüse binmek için diğer yolcularla sırada olan Nurcan D'nin yakınında bekleyip daha sonra hızla uzaklaşması otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.