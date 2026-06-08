Adana'da Yaşlı Çift Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Yaşlı Çift Ölü Bulundu

08.06.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan ve Gülsüm Girtten çifti, yakınlarının haber alamadığı evlerinde ölü bulundu.

ADANA'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı Hasan (72) ve Gülsüm Girtten (70) çifti, evlerinde ölü bulundu.

Yumurtalık ilçesine bağlı Dervişiye Mahallesi'nde Hasan ile eşi Gülsüm Girtten'den bir süredir haber alamayan yakınları, çifti cep telefonuyla aradı ancak ulaşamadı. Komşularının evine gittiği çift, odada hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından çiftin cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Girtten çiftinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yaşlı Çift Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Kiğılı’nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı
Oy vermeye giden İsmail Kartal’a büyük şok Yüzü hemen düştü Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü
Tahliyeden 2 gün sonra şok karar Mükremin Gezgin’in hesabı kapatıldı Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit yaşam mücadelesi veriyor: Organ nakli listesine alındı
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ’’Aziz Yıldırım’’ sesleriyle inletti Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti
Trump’tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz Trump'tan yeni nükleer şart: Uranyumu birlikte imha edeceğiz

13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:18
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
13:04
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
12:56
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık
12:52
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 13:52:07. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Yaşlı Çift Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.