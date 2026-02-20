Adana'da Yaya, Motosikletle Çarpıştı - Son Dakika
Adana'da Yaya, Motosikletle Çarpıştı

20.02.2026 23:37
Yüreğir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosikletin yayaya çarptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

