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Adana'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Doğan'a otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ise polis merkezine götürüldü.

Adana\'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
25.01.2024 - 10:03,
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Nazan Akkış (45) yönetimindeki 01 BAL 26 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Doğan'a (55) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sürücü Akkış, ifadesi alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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