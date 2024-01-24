Adana\'da Yer Yatağı Süngerine Gizlenmiş Uyuşturucu Bulundu

ADANA'da bir eve düzenlenen baskında yer yatağı süngerine gizlenmiş bonzai ve metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan Cengiz Ş. (39), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen Cengiz Ş.'nin evine operasyon düzenledi. Demir kapısı koçbaşıyla kırılarak girilen evde arama yapan polis, yer yatağı olarak kullanılan süngerin içine gizlenmiş 87,45 gram bonzai, 3,90 gram metamfetamin, 6,19 gram bonzai ham maddesi ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Cengiz Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.