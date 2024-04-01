Adana\'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 00.02 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 49.09, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.45 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 91,65'i açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 49.09'unu, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.45'ini aldı.
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, yarışı önde götürüyor. Kayseri'de açılan sandıklarda yüzde 91,76 oranında oy alan Metin, ilk sırada yer alıyor.
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