Adana Büyükşehir Belediyesi, Tüm İmkanlarıyla Su Baskınlarından Etkilenen Vatandaşların Yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi, Tüm İmkanlarıyla Su Baskınlarından Etkilenen Vatandaşların Yanında

13.02.2026 11:05  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da metrekareye 138 kilogram düşen yağış sonrası Büyükşehir Belediyesi tahliye çalışmalarına hız verdi. Başkan Vekili Güngör Geçer, çalışmalara katılarak vatandaşları uyardı ve barınma ihtiyacı olanları misafirhanelere yönlendirebileceklerini belirtti.

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, metrekareye 138 kilogram yağış düşen kentin yoğun yağmurdan etkilenen noktalardaki tahliye çalışmalarına katıldı.

Adana'da metrekareye 138 kilogram düşen yoğun yağmur nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Vekili Güngör Geçer de sahadaki çalışmalara katılarak, bilgi verdi ve vatandaşları uyardı.

Geçer, sahada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bize ulaşabilir"

"Adana'mızda meydana gelen afetten etkilenen her bir hemşehrimizin yaşadığı endişeyi ve sıkıntıyı yüreğimizde hissediyoruz. Metrekareye 138 kilogram yağışın düştüğü, en son 2019'da yaşadığımız tabloya benzer bir durumla karşı karşıyayız. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 492 iş makinemiz ve bin 672 personelimizle, ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyor, ekiplerimizi ihtiyaç duyulan her noktaya yönlendiriyoruz. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bize ulaşabilirler. Onları misafirhanelerimizde misafir edebiliriz. Bugün (31 Ocak 2026) saat 12 ile 16 arasında yeniden şiddetli yağış bekleniyor. Özellikle bu saatler arasında acil durumlar hariç trafiğe çıkılmaması vatandaşlarımızdan ricamdır. Ekiplerimizin sorun yaşanan noktalara trafiğe takılmadan ulaşabilmesi önemli. Bu konuya hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Sorunları birlik, sabır ve dayanışmayla aşacağız. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi, Tüm İmkanlarıyla Su Baskınlarından Etkilenen Vatandaşların Yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:20:05. #7.11#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi, Tüm İmkanlarıyla Su Baskınlarından Etkilenen Vatandaşların Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.