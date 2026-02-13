Adana Büyükşehir Belediyesi, Tüm İmkanlarıyla Su Baskınlarından Etkilenen Vatandaşların Yanında

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, metrekareye 138 kilogram yağış düşen kentin yoğun yağmurdan etkilenen noktalardaki tahliye çalışmalarına katıldı.

Adana'da metrekareye 138 kilogram düşen yoğun yağmur nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Vekili Güngör Geçer de sahadaki çalışmalara katılarak, bilgi verdi ve vatandaşları uyardı.

Geçer, sahada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bize ulaşabilir"

"Adana'mızda meydana gelen afetten etkilenen her bir hemşehrimizin yaşadığı endişeyi ve sıkıntıyı yüreğimizde hissediyoruz. Metrekareye 138 kilogram yağışın düştüğü, en son 2019'da yaşadığımız tabloya benzer bir durumla karşı karşıyayız. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 492 iş makinemiz ve bin 672 personelimizle, ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyor, ekiplerimizi ihtiyaç duyulan her noktaya yönlendiriyoruz. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bize ulaşabilirler. Onları misafirhanelerimizde misafir edebiliriz. Bugün (31 Ocak 2026) saat 12 ile 16 arasında yeniden şiddetli yağış bekleniyor. Özellikle bu saatler arasında acil durumlar hariç trafiğe çıkılmaması vatandaşlarımızdan ricamdır. Ekiplerimizin sorun yaşanan noktalara trafiğe takılmadan ulaşabilmesi önemli. Bu konuya hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Sorunları birlik, sabır ve dayanışmayla aşacağız. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."