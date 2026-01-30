Yüreğir Belediyesi, Yağışa Karşı Önlemleri Aralıksız Sürdürüyor

(ADANA) - Adana genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Yüreğir Belediyesi, ilgili tüm birimleriyle teyakkuz haline geçti. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla belediye ekipleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediye ekipleriyle birlikte sahaya inerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Demirçalı yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, ASKİ ekipleriyle koordineli şekilde çalışıldığını ve yağış süresince tüm ekiplerin görev başında olacağını ifade etti.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, ASKİ ile koordinasyon halinde yağıştan etkilenen bölgelerde su tahliyesi, altyapı, yol kontrolü ve müdahale çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlardan da olası risk durumlarında belediye ile iletişime geçmeleri istendi.