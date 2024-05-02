Adana'da Yol Vermeme Tartışmasında Otobüs Şoförüne Saldıran 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adana'da Yol Vermeme Tartışmasında Otobüs Şoförüne Saldıran 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adana\'da Yol Vermeme Tartışmasında Otobüs Şoförüne Saldıran 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otobüs şoförü ile elektrikli bisiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya yakınları da dahil olan 3 kişi, otobüs şoförünü darp etti. Yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

02.05.2024 19:37
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada otobüs şoförünü darbeden 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün sürücüsü Aytaç D. (44) ile elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet Y. (29) arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir süre sonra kavgaya Ahmet Y'nin yakınları Mahmut Y. (23) ve Süleyman Ş. (19) de dahil oldu.

Kavgada darp sonucu yaralanan otobüs şoförü Aytaç D, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mardin nüfusuna kayıtlı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Adana, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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