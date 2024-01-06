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Adana'da Yolcu Otobüsü Beton Bariyere Çarptı, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Yolcu Otobüsü Beton Bariyere Çarptı, 6 Kişi Yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana bölümündeki batı gişelerinde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü beton bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Kazada 6 kişi yaralandı ve otobüs kullanılamaz hale geldi.

Adana\'da Yolcu Otobüsü Beton Bariyere Çarptı, 6 Kişi Yaralandı
06.01.2024 - 05:07,  Güncelleme: 05:08
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Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana bölümündeki batı gişelerinde beton bariyere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AAS 601 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TAG Otoyolu'nun Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün motor kısmı alev aldı. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki 18 yolcu tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 5 kişi kentteki hastanelere götürüldü.

İtfaiye ekipleri aracın tamamını saran yangını söndürdü.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken gişe de zarar gördü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Yolcu Otobüsü Beton Bariyere Çarptı, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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