Adana\'da yolcu otobüsünde 22 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş depreminde enkazdan sağ kurtulan anne, Sivas'ta hayata tutundu

Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan ve ayrı hastanelere kaldırılan bebeğiyle 20 gün sonra kavuşan 3 çocuk annesi Bedia Kılınç, hayırseverlerin desteğiyle Sivas'a yerleşerek çocuklarıyla yeni bir hayata başladı. Depremde eşini, annesini, abla ve eniştesini kaybeden Kılınç, çocukları için hayata tutunmaya çalıştığını belirtti ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.