Adana'da YPG/PKK üyeliği suçundan tutuklu sanığa 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da YPG/PKK üyeliği suçundan tutuklu sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana\'da YPG/PKK üyeliği suçundan tutuklu sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya üye olma suçundan yargılanan tutuklu sanığa 10 yıl hapis cezası verildi. Sanığın terör örgütüyle irtibat kurduğu, esir alma faaliyetlerinde bulunduğu ve silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

16.05.2024 10:15
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Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik dava kapsamında yargılanan tutuklu sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Suriyeli tutuklu sanık H.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun saptandığını, Suriye'de örgütün talimatları doğrultusunda belirlenen kişileri esir alma faaliyetinde bulunduğunu ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

Savcı ayrıca, YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı, ideolojik ve sabotaj eylemleri yapmaya yönelik eğitimler aldığını, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, terör örgütü adına istihbarat topladığını, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tutup ve deşifre olmamak için sahte kimlik kullandığını bildirerek, H.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan H.M, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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