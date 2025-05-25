Adana'da Yüreğir Solaklı Mahalle Merkezi Açıldı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Solaklı Mahalle Merkezi'nin açılışını yaptı. Karalar, açılış töreninde Solaklı, Doğankent ve Yunusoğlu'nun altyapı ve arıtma sorununun çözümü için de harekete geçtiklerini duyurdu.

Çok amaçlı olarak bölge sakinlerine hizmet verecek Yüreğir Solaklı Mahalle Merkezi'nin açılışına Karalar'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, siyasiler, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve Solaklı halkı katıldı.

Devasa hizmetleri, alt geçit ve üst geçitleri çok kısa sürelerde inşa ederek halkın hizmetine sunduklarını belirten Karalar, temelini attıkları Öğretmenler Bulvarı Otoyol Bağlantısı Köprülü Kavşağı'nın üç ayda Adanalıların kullanımına açılacağını açıkladı.

Solaklı Mahalle Merkezi'ni iki kat olarak inşa ettiklerini belirten Karalar, Adana'da çok önemli işlere imza attıklarını ve hemşehrilerini yeni projeler ve hizmetlerle buluşturmaya kararlı olduklarını bildirdi.

Karalar, SGK ve vergi borçları kesintisi gibi zorlukların kendilerini halka hizmet yolunda durduramayacağını belirterek; bir yol açmasını, bir formül bulmasını bildiklerini de sözlerine ekledi.

Millete hizmet ederken daima en iyisini yapmaya çalıştığını kaydeden Karalar, milletin parasını doğru kullanmak zorunda olduklarını ve halktan toplanan vergilerden oluşan parayı, halka hizmet yolunda en iyi şekilde yönettiklerini söyledi.

Bölgeye önemli miktarda yol yaptıklarını, mevcut dönemde bozuk yol bırakmayacaklarını belirten Karalar, "Solaklı, Doğankent ve Yunusoğlu yerleşim birimlerinin altyapısını, arıtma tesislerini inşa etmek için 23 milyon euro kredi bulduk, projeyi yaptırdık. Yakında ihaleye çıkacağız ve bu üç güzel beldemizin arıtma ve altyapı tesislerini yapmak da bana nasip olacak inşallah" diye konuştu.

Solaklı Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Kılınç, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cemal Altundağ ve Solaklı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alak da bölgeye hizmetleri dolayısıyla Karalar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Solaklı Mahalle Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.