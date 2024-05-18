Adana\'da Zabıta Ekiplerine Bıçaklı Saldırı: Gözaltına Alındı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde zabıta ekiplerine bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurttepe Caddesi'nde kaldırım işgali yapan işletmelere yönelik çalışma yaptı.

Bu sırada henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yolu keserek aracından aldığı bıçakla ekiplere saldırdı.

Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.