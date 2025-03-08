Adana'da Zirai Don Gül Üretimini Vurdu - Son Dakika
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Adana'da Zirai Don Gül Üretimini Vurdu

Adana'da zirai don nedeniyle seradaki güllerin yüzde 70'i zarar gördü, fiyatlar yükseldi.

08.03.2025 17:49
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Zirai don gülü de vurdu

Adana'da geçtiğimiz günlerde 4 gün etkili olan soğuk hava nedeniyle sebze ve meyvelerin yanı sıra serada yetiştirilen güllerde de yüzde 70'e yakın zarar yaşandı

Gül Yetiştiricisi Tahir Tayboğa:

"Serada soba yakmamıza rağmen güller dondu"

"Don nedeniyle gül fiyatlarında yukarı doğru çıkış oldu"

ADANA - Adana'da 4 gün etkili olan soğuk hava nedeniyle sebze ve meyvelerin yanı sıra serada yetiştirilen güllerde de yüzde 70'e yakın zarar olurken, fiyatının da arttığı öğrenildi.

Başta Adana olmak üzere Mersin, Hatay ve Antalya'nın bir kısmında Şubat ayının sonu Mart ayının başında havanın sıfırın altında bazı yerlerde 8 dereceye kadar düşmesi çiftçiyi perişan etti. Yaşanan zirai don nedeniyle sebze ve meyvelerin yanı sırada serada yetiştirilen güllerde de ciddi zarar oluştu. Sevgililer Gününde üreticide 20-25 lira olan gül 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 35-40 liraya kadar yükseldi.

Seyhan ilçesinde 16 kişilik ailesi ile 10 dönümlük serada gül yetiştiren Tahir Tayboğa'da zirai dondan etkilendiklerini söyledi. Serada güllerin donmaması için soba yakıp nöbet tuttuklarını aktaran Tayboğa, buna rağmen güllerin yüzde 70'inin zarar gördüğünü söküp atmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tayboğa, "Bu sorun sadece bizim değil, Seyhan ilçesindeki birçok üreticinin başına geldi. Seradaki ısının dengesini sağlamak için sürekli soba yaktık ama buna rağmen ancak yüzde 30'nu kurtarabildik" dedi.

Adana'da ilk kez böyle bir soğuk görüldüğüne dikkat çeken Tayboğa, şöyle devam etti: "Gece saatlerinde eksi dereceleri bulan soğuklarla baş edemedik. Maalesef ürünümüzün yüzde 70'i öldü. Yanan goncaların hepsini kesip çöpe atıyoruz. Başka çaresi yok. Bu nedenle gül fiyatları da yükseldi. Biz kepçe ile koyduk kaşıkla geri alıyoruz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Zirai Don Gül Üretimini Vurdu - Son Dakika

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