Adana\'daki 3 farklı bölgede yangınların enerjisi düşürüldü, söndürme çalışmaları sürüyor

YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana- Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürdüğü ifade edildi.