Adana'daki 3 farklı bölgede yangınların enerjisi düşürüldü, söndürme çalışmaları sürüyor
Orman Genel Müdürlüğü, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana-Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi ise devam ediyor.
YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana- Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: DHA
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