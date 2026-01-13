Depremde 82 Kişiye Mezar Olan İhsan Bayram Sitesi Davasında Mütalaa Açıklandı: 3 Sanık İçin 22 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Depremde 82 Kişiye Mezar Olan İhsan Bayram Sitesi Davasında Mütalaa Açıklandı: 3 Sanık İçin 22 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Cezası Talep Edildi

13.01.2026 13:52  Güncelleme: 14:42
Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok davasında savcı, 3 sanığın 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını istedi. Yapının standartlara aykırı olduğu belirtildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Sitesi C Blok davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 3 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması sonucu 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Daha sonra Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında da aynı suçtan dava açıldı ve iki dosya birleştirildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. duruşmaya, tutuklu sanıklar Gül ve Işık, tutuksuz sanık Erdoğan, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

Müştekiler ve avukatları, sanıkların "kasten adam öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

3 sanığa "bilinçli taksir"den ceza talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tüm sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaada, beton ve çelik dayanımının standartların altında kaldığı, bu nedenle binanın 1975 Deprem Yönetmeliği'ne aykırı olduğu belirtildi. Savcı, kusurlu imalattan yapı müteahhitleri Ferit Işık ve Celal Gül'ün sorumlu olduğunu, sanıkların proje, yapım ve iş bitimi aşamalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguladı. Mütalaada ayrıca, yapı malzemelerinin kalitesinin kurumsal olarak denetlenmesi gerektiği belirtilerek, buna rağmen 1 Eylül 1997 tarihli yapı ruhsatını onaylayan Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan'ın görevini gereği gibi yerine getirmediği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların öngörülebilir sonucu dikkate almadan dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıklarını, bu nedenle "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu işlediklerinin anlaşıldığını kaydetti; sanıklar Ferit Işık ile Celal Gül'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Duruşma 20 Şubat'a ertelendi

Mahkeme heyeti, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını sunmaları için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Şubat'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Adana

