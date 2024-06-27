Adana'daki Mete Apartmanı Davası: Tanık Beyanları Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'daki Mete Apartmanı Davası: Tanık Beyanları Alındı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Mete Apartmanı davasında, apartmanın eski yöneticisi tanık olarak dinlendi. Tanık, deprem öncesinde yaşananları anlatırken, sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

27.06.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın yargılandığı davada, apartmanın eski yöneticisi tanık olarak dinlenildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar Mete ve Tuğran ile bazı müştekiler, apartmanın eski yönticisi tanık H.B. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan H.B, 6 Şubat 2023'teki depremler öncesinde Mete Apartmanı'nın eski yöneticisi olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Apartmanın 7'nci katında oturuyordum. Gece yaşanan depreme yakalandık. Evdeydim, 7'nci kattan merdivenlerden yürüyerek indim. Duvarların hepsi patlaktı. WhatsApp yazışması ile herkese bilgi verildi. Herkes dışarı çıkmıştı. Daha sonra bazı bina sakinleri, eşyalarını almak için tekrar evlerine girmişti. Apartmanın zemin katındaki dükkanda deprem öncesi tadilat yapıldı. Söz konusu dükkana girdim. Kolon kesildiğini görmedim, duymadım. Belediye gelip kontrol yapmıştı. Bir şey olsaydı zaten tutanak tutarlardı. Bina arka taraftan değil, ön taraftan yıkıldı. Binanın yapımında işçiliğin kötü olduğu konuşuluyordu."

Sanık Atilla Tuğran, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık Muzaffer Mete de binayı gerekli fen ve teknik kurallara göre inşa ettiklerini ileri sürerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, binanın yıkılmasıyla ilgili bilirkişiden gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat 2023'te, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Tuğran ve Mete, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Deprem, Adana, Deprem, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki Mete Apartmanı Davası: Tanık Beyanları Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:36:58. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'daki Mete Apartmanı Davası: Tanık Beyanları Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement