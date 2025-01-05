ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Adana'da kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Erkan Ercel'in (30) öldüğü kazada ağır yaralılardan Deniz Gül de (39) hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kazada Ahmet Mendeş'in (42) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
Son Dakika › Güncel › Adana'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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