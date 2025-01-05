Adana'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Adana'da kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Erkan Ercel'in (30) öldüğü kazada ağır yaralılardan Deniz Gül de (39) hayatını kaybetti. Ölü sayısının 2'ye yükseldiği kazada Ahmet Mendeş'in (42) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,