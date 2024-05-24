Adana'dan Türkiye Belediyeler Birliği'ne yeni üyeler seçildi - Son Dakika
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Adana'dan Türkiye Belediyeler Birliği'ne yeni üyeler seçildi

Adana\'dan Türkiye Belediyeler Birliği\'ne yeni üyeler seçildi

Adana'da yapılan seçimler sonucunda Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük, Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyeliğine seçildi. Seçim sonucunda CHP grubunun listesi kazandı.

24.05.2024 10:50  Güncelleme: 10:53
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(ADANA)- Adana'da, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclisi üyeliğine, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İlker Önük seçildi.

31 Mart Seçimleri'nin ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) meclisinde Adana'yı temsil edecek üyelerin seçimi, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ile 15 ilçenin belediye meclis üyeleri katıldı.

Divanı, Başkan Karalar yönetti

Zeydan Karalar'ın divan başkanlığı yaptığı oturumda, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, katip üyeliği yaptı.

CHP Grubunun listesi kazandı

15 asil ve 8 yedek üyenin, gizli oyla seçildiği oylama sonucunda, CHP grubunun teklif ettiği liste 192 oy alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakının listesi ise 149 oy aldı.

"TBB'de bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Türkiye Belediyeler Birliği'nde Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Beş yıl boyunca Türkiye Belediyeler Birliği'nde belediye başkanlarımız ve göreve seçilen meclis üyelerimiz ile beraber Adana'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Doğal üye olarak seçildiğim birlikte, Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, yol arkadaşım İlker Önük ile beraber bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu göreve seçilen birbirinden değerli belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi tebrik ediyor, Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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