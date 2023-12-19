Adana Devlet Hastanesi\'nin depo kısmında yangın çıktı

Bir asgari ücret önerisi de CHP\'den

ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından kullanılmayan eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin her bölgesinden dumanların görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın saat 14.00 sıralarında eski Adana Devlet Hastanesi'nin depo kısmında meydana geldi. Atıl durumdaki hastane binasından çıkan dumanları görenler, polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede depoda başlayıp, binayı saran yangında çıkan dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Binadaki 2 işçi, kısa sürede ekipler tarafından kurtarıldı.

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HABER Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞIADANA, (DHA)-