Adana Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

08.05.2026 18:17
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yangın ve kimyasal sızıntı senaryolarıyla tatbikat yapıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, hastanenin Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'nde yangın çıktı, eş zamanlı olarak da merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrası kimyasal sızıntı oluştu.

İhbar üzerine hastane ve patlama bölgesine itfaiye, arama kurtarma, sağlık, güvenlik ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) KBRN ekipleri sevk edildi.

Hastane yönetimi tarafından Afet Yönetim Merkezi oluşturuldu.

İtfaiye ekipleri, hastanedeki yangına müdahale ederek söndürdü, KBRN ekibi de kimyasal sızıntının olduğu bölgede çalışma yaptı.

Kimyasal sızıntıdan etkilenen yaralılar, KBRN ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"Tatbikattaki amacımız, personelimizi dinamik tutmak"

Hastane Müdür Yardımcısı Mehmet Berçin, AA muhabirine, her türlü afete hazırlıklı olduklarını söyledi.

Hastane Afet Planı kapsamında çoklu senaryo üzerinden tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirten Berçin, "Tatbikattaki amacımız, personelimizi dinamik tutmak, koordinasyon kabiliyetimizi test etmek ve vatandaşlarımıza Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin her koşulda yanlarında olduğu mesajını vermektir." dedi.

Kaynak: AA

