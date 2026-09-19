Adana İmamoğlu\'nda son hafta yapılan denetimde 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada ilçenin bazı noktalarında denetim yaptı.

Denetimde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Denetimde ayrıca 1000 sentetik ecza ele geçirildi ve 11 sürücüye para cezası uygulandı.