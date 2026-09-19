Adana İmamoğlu\'nda son hafta yapılan denetimde 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Adana İmamoğlu'nda son hafta yapılan denetimde 5 firari hükümlü cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde son hafta boyunca sürdürülen denetimlerde, kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi; denetimlerde ayrıca 1000 sentetik ecza ele geçirildi ve 11 sürücüye para cezası uygulandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada ilçenin bazı noktalarında denetim yaptı.
Denetimde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Denetimde ayrıca 1000 sentetik ecza ele geçirildi ve 11 sürücüye para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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