Adana Karaisalı'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Çorlu Mahallesi kırsalında dün başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Çorlu Mahallesi kırsalında dün, orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alanda devam eden yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderlerle müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi. Çalışmalar, gece boyunca kara ekiplerince yürütüldü.
Ekipler tarafından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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