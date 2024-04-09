Adana Karataş\'ta Saman Balyalarının Bulunduğu Alanda Yangın Çıktı

Meksika'da 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulması izlendi

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayanlar, 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulmasını izlemek için sahillere ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin kampüsüne akın etti. Tutulma, Meksika'nın kuzeyindeki bazı şehirlerde net şekilde izlendi. Meksikalılar ve turistler, tarihi anlara tanıklık etmek için tutulmanın görüldüğü kentlere akın etti.