Adana Kozan'da 6 kişi yaralandı, 13 yaşındaki çocuk 12 gün sonra öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde 12 gün önce meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan İsmail Arslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ergenuşağı Mahallesi'nde 11 Eylül'de E.Y. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu yaralanan 6 kişiden biri olan 13 yaşındaki Arslan, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle kaldırıldığı ve tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada yaralanan diğer 5 kişinin taburcu olduğu öğrenildi.

Kozan'da 11 Eylül'deki kazada sürücü E.Y. ile araçta bulunan D.T, F.T, D.T, F.A. ve Arslan yaralanmış, durumu ağır olan Arslan kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinden Adana'ya sevk edilmişti.