Adana Kozan'da depoyla düşen 59 yaşındaki tamirci Necati Saygıcak toprağa verildi

Adana Kozan'da depoyla düşen 59 yaşındaki tamirci Necati Saygıcak toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da iki katlı evin damında su deposu tamir ederken depoyla birlikte düşen 59 yaşındaki tamirci Necati Saygıcak yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Saygıcak'ın cenazesi Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde iki katlı müstakil evin damında tamirini yaptığı su deposuyla birlikte aşağı düşerek hayatını kaybeden Necati Saygıcak (59) toprağa verildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Necati Saygıcak, su deposunun tamiri için iki katlı evin damına çıktı. Saygıcak bu sırada dengesini kaybederek depoyla birlikte aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Saygıcak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Necati Saygıcak'ın cansız bedeni otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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