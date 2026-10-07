Adana Kozan'da elektrikli motosiklete çarpan araç sürücüsü, 2 yaralı bırakıp kaçtı

Adana Kozan'da elektrikli motosiklete çarpan araç sürücüsü, 2 yaralı bırakıp kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan Tufanpaşa Mahallesi'nde otomobil, elektrikli motosikletle çarpıştı; motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, kaçan otomobil sürücüsü aranıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, B.G'nin (19) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan elektrikli motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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