Adana Kozan'da engelli bireyi darbettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Kozan'da engelli bireyi darbettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde işitme engelli M.S.'yi tartışma sırasında darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan C.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından ailesinin şikayeti üzerine yakalanan şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı engelli bireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Feke Caddesi'nde, otomobilinden inen C.D. henüz öğrenilemeyen bir nedenle işitme engelli M.S. ile tartıştı.

Bu sırada, C.D'nin darbettiği M.S. yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesinin ardından şüpheli C.D. olay yerinden uzaklaştı.

Daha sonra evine dönen M.S'nin yüzündeki şişlikleri gören ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüpheli C.D. ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Kozan'da engelli bireyi darbettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Damatlığını giymeye gidiyordu Düğün günü yürek yakan kaza Damatlığını giymeye gidiyordu! Düğün günü yürek yakan kaza

21:03
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
20:45
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı
20:44
Londra derbisinde kazanan Arsenal 1-0’dan geri dönüp 3’te 3 yaptılar
Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar
20:36
Helal olsun sana Arda Güler Dünya yıldızlarını solladı
Helal olsun sana Arda Güler! Dünya yıldızlarını solladı
19:02
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
18:25
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 21:10:24. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Kozan'da engelli bireyi darbettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement