Adana Kozan'da Eskimantaş Mahallesi'nin yeni muhtarı 260 oyla Zeynep Aköz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Eskimantaş Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini Zeynep Aköz 260 oyla kazandı. Trafik kazasında yaşamını yitiren muhtar Mustafa Aköz'ün eşi olan Zeynep Aköz, böylece eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde Zeynep Aköz, trafik kazasında yaşamını yitiren eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.
Eskimantaş Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Aköz'ün 2 Ağustos'ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle muhtarlık seçimi yapıldı.
Sandık başına giden vatandaşlar, yeni muhtarı belirlemek için oy kullandı.
İki adayın yarıştığı seçimde Aköz'ün eşi Zeynep Aköz 260 oy, Ramazan Koçyiğit ise 197 oy aldı.
Aköz, bu sonuçla eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.
Kaynak: AA
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