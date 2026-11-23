Adana'nın Kozan ilçesinde Zeynep Aköz, trafik kazasında yaşamını yitiren eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.

Eskimantaş Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Aköz'ün 2 Ağustos'ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle muhtarlık seçimi yapıldı.

Sandık başına giden vatandaşlar, yeni muhtarı belirlemek için oy kullandı.

İki adayın yarıştığı seçimde Aköz'ün eşi Zeynep Aköz 260 oy, Ramazan Koçyiğit ise 197 oy aldı.

Aköz, bu sonuçla eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.