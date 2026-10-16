Adana Kozan\'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1\'i ağır 3 kişi yaralandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozan- Feke kara yolu Düzağaç mevkisinde meydana geldi. Adem P. (58) yönetimindeki 01 RT 396 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K.'nin kullandığı 06 DZC 114 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Adem P., Ziya K. (28) ve Umut Y. (33) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem P.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.