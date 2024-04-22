Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Adana Kozan\'da Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, 6 şüpheli yakalandı. Uygulama kapsamında 2,64 gram sentetik uyuşturucu ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca, kurallara uymayan 16 araç trafikten men edilirken, 56 araç sahibine idari para cezası uygulandı.

22.04.2024 16:04
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Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-22 Nisan tarihleri arasında 161 polisin katılımıyla ilçenin 32 noktasında uygulama alanları oluşturuldu.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, 2,64 gram sentetik uyuşturucu, 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Denetimlerde, kurallara uygun olmayan 16 araç trafikten men edildi, 56 araç sahibine ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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