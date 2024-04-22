Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-22 Nisan tarihleri arasında 161 polisin katılımıyla ilçenin 32 noktasında uygulama alanları oluşturuldu.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, 2,64 gram sentetik uyuşturucu, 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
Denetimlerde, kurallara uygun olmayan 16 araç trafikten men edildi, 56 araç sahibine ise idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Adana Kozan'da Huzur ve Güven Uygulaması: 6 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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