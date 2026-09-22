Adana Kozan'da kameraya yansıyan kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana Kozan'da kameraya yansıyan kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Adana Kozan\'da kameraya yansıyan kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Adana Kozan'da sabah saatlerinde tescilsiz motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; sürücü belgesi bulunmayan 15 yaşındaki sürücü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali K. (15) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Varsaklar Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BEH 718 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Ali K., metrelerce savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü belgesi bulunmayan Ali K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali K., ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana Kozan'da kameraya yansıyan kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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